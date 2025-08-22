Met de bevestigde deelname van Yacht Cruise Company krijgt het Vakantie Festival er een onderscheidende speler in de cruisebranche bij. De aanbieder van kleinschalige Boutique Cruises is in het voorjaar van 2026 aanwezig in de Brabanthallen om de unieke wereld van Small Ship Cruises onder de aandacht te brengen bij een breed publiek. Zij zullen zijn met een selectie van hun partners.

Simone Boon (oprichter en Executive Manager van Yacht Cruise Company), ziet in het festival een uitgelezen kans: “Onze missie is om reizigers te laten zien dat cruisen ook kleinschalig, persoonlijk en intiem kan zijn. Small Ship Cruises bieden een totaal andere ervaring dan de grote schepen: met meer ruimte, aandacht en toegang tot bijzondere havens. Het Vakantie Festival is dé plek om die boodschap over te brengen en nieuwe doelgroepen te inspireren.”

Small Ship Cruises

Yacht Cruise Company vertegenwoordigt een zorgvuldig geselecteerd aanbod van 4- tot 6-sterren Small Ship Cruises, varend langs iconische kusten en onbekendere parels, met een focus op comfort, cultuur en persoonlijke service.

Uniek

T.J. van Apeldoorn (mede-oprichter van het Vakantie Festival) verwelkomt de deelname met veel enthousiasme: “Simone en haar team voegen echt iets unieks toe aan het festival. Small Ship Cruises zijn nog relatief onbekend bij het grote publiek, maar passen perfect bij de behoefte aan kwaliteit, kleinschaligheid en beleving. Precies wat we willen laten zien op het Vakantie Festival.”

Divers aanbod

Ook mede-oprichter Frits Kuijper ziet veel waarde in de toevoeging: “We streven naar een breed en divers aanbod, van avontuurlijk tot exclusief. Yacht Cruise Company laat zien dat cruisen niet één vorm heeft. Hun aanwezigheid verrijkt het festival en biedt bezoekers een bijzondere kijk op wat reizen per schip óók kan betekenen.”

Vakantie Festival

Het Vakantie Festival vindt plaats in het voorjaar van 2026 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Het event brengt reisorganisaties, bestemmingen en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment.