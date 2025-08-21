Schiphol, De Groene Energie Corridor (DGEC), de Gemeente Haarlemmermeer en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) hebben na intensief overleg afspraken gemaakt over een oplossing voor het zonnepark onder de aanvliegroutes van de Polderbaan en Zwanenburgbaan.

De partijen hebben afgesproken de zonnepanelen te demonteren, te voorzien van reflectiewerend folie en vervolgens terug te plaatsen. De partijen dragen elk financieel bij. Met deze afspraken is er zicht op een structurele oplossing voor het zonnepark, onder voorbehoud van de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad van Haarlemmermeer.

Veilige luchtvaart

“Deze oplossing is onderzocht door onafhankelijke partijen. Berekeningen tonen aan dat de resterende reflecties van het zonnepark zodanig zijn, dat op basis daarvan deze oplossing veilig beoordeeld is door het Integral Safety Management System (ISMS), waarin de luchtvaartsector samenwerkt aan veilige luchtvaart”, laat de luchthaven weten.

Oplossing

“Veiligheid staat altijd voorop, zowel op als rondom onze luchthaven. Daar hebben wij ons de afgelopen maanden voor ingespannen. We zijn blij dat we nu op weg zijn naar een oplossing die ruimte biedt voor veilig vliegverkeer, een betrouwbare luchthavenoperatie én duurzame energie. In eerste instantie door het tijdelijk weghalen van de zonnepanelen en samen te zoeken naar een veilige oplossing. Maar ook door lange termijn afspraken te maken als goede buren, zodat het zonnepark veilig naast de luchthaven kan bestaan. We waarderen de constructieve houding van DGEC en begrijpen dat dit traject veel impact op hen heeft”, aldus Patricia Vitalis (Chief Operations Officer Schiphol).

150.000 zonnepanelen

DGEC is al begonnen met het demonteren van velden A en B (78.000 zonnepanelen), zoals de rechter onlangs oordeelde. Er wordt nu ook zo snel mogelijk gestart met de demontage van velden C en D (150.000 zonnepanelen), wat gefaseerd zal worden uitgevoerd. Dit kost tijd en daarom is het ISMS genoodzaakt tijdelijke maatregelen te nemen om de veiligheid van het vliegverkeer te waarborgen.

Zwanenburgbaan

Vanaf 28 augustus 2025 is de Zwanenburgbaan bij zonnig weer ’s middags op bepaalde tijden niet beschikbaar voor landend vliegverkeer. De exacte tijden verschillen per dag en hangen af van de stand van de zon. Het gaat om periodes tussen 14:40 en 17:00 uur, variërend van een paar minuten tot maximaal een uur. Op die momenten wordt het landend verkeer indien nodig omgeleid naar de Schiphol-Oostbaan. Deze maatregel geldt vooralsnog tot 29 september 2025, of tot het moment waarop de betreffende zonnepanelen zijn verwijderd. Dagelijks wordt op basis van weersvoorspellingen beoordeeld of de Zwanenburgbaan veilig inzetbaar is.