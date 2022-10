103e KLM-huisje is het huis van familie Ecury op Aruba

Deel dit artikel

KLM is vandaag 103 jaar geworden en traditiegetrouw hoort daar de onthulling van een nieuw Delfts blauw huisje bij. Dit jaar koos de luchtvaartmaatschappij voor een miniatuurversie van een huis dat op een bijzondere locatie staat: het huis van de familie Ecury op Aruba.

Volgend jaar viert Aruba 100 jaar luchtvaart op het eiland en het huis – dat nu onderdeel is van het Nationaal Archeologisch Museum van Aruba – staat dicht bij de plek waar het eerste vliegtuig landde. Bovendien heeft de familie Ecury een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de luchtvaart op het eiland. KLM vloog bijna 90 jaar geleden voor het eerst naar Aruba waar het lijndiensten onderhield in het Caribische gebied. Vanaf 1974 startte KLM met een vaste vliegverbinding tussen Amsterdam en Aruba die het nu dagelijks uitvoert.

Het huisje wordt vandaag op Aruba (20.00 uur lokale tijd) door Marjan Rintel, president-directeur van KLM, overhandigd aan de waarnemend Gouverneur van Aruba Agustin Vrolijk en de familie Ecury.

Agustin Vrolijk, waarnemend Gouverneur van Aruba: “Ik feliciteer KLM met haar honderdderde verjaardag. We zijn enorm trots op ons cultureel erfgoed en voelen ons daarom zeer vereerd dat dit iconische herenhuis, het Ecury-complex, is gekozen als het volgende miniatuurhuis van KLM. We zijn zeer vereerd dat het culturele erfgoed van Aruba nu wereldwijd naar alle KLM-bestemmingen zal reizen.”

Marjan Rintel, president-directeur van KLM: “Ik weet niet of KLM’ers bij de start in 1919 hadden kunnen bedenken dat 103 jaar later de verjaardag van KLM nog steeds zou worden gevierd. Dit keer zelfs op het prachtige Aruba waar we al bijna 50 jaar naar toe vliegen en waar we vandaag met elkaar de start van 100 jaar luchtvaart op het eiland vieren. We hebben als KLM in de afgelopen eeuw veel hoogte- en dieptepunten meegemaakt. We zijn onze verjaardag op 7 oktober altijd blijven vieren, omdat daar reden toe is: KLM is een prachtig bedrijf, dat Nederland met de wereld verbindt. Daar mogen we trots op zijn.”

Huis Ecury

Het huis staat in Oranjestad en werd gebouwd in 1929, dicht bij de plek waar bijna 100 jaar geleden het eerste vliegtuig op het eiland landde. Hier woonde het gezin Ecury, dat sociaal en zakelijk groot aanzien genoot. Hun zoon Nicasio ‘Dundun’ Ecury bouwde vanuit hier zijn zakenimperium uit en speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de luchtvaart op het eiland. Zijn zoon Boy Ecury ging studeren in Nederland en groeide uit tot een verzetsheld tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1944 werd hij verraden en gefusilleerd. Sinds 2009 is het huis onderdeel van het Nationaal Archeologisch Museum van Aruba.

Het middelpunt van het museum is het gebouw uit 1929 met een façade met klassieke elementen, Caribische peperkoekdetails en lokale decoratieve elementen. De architect, Dada Picus, creëerde op een unieke en statige manier een harmonieus geheel.

1934: KLM landt voor het eerst op Aruba

In december 1934 vloog de ‘Snip’, een driemotorige KLM-Fokker F.XVIII, in zeven dagen van Amsterdam via Marseille, Alicante, Casablanca, Porto Praia, Paramaribo, La Guaria naar Curaçao. Deze eerste trans-Atlantische vlucht van KLM was technisch alleen mogelijk met diverse tussenstops, een aangepaste cabine en zonder passagiers. De vlucht was bedoeld om een vliegtuig op de Antillen te stationeren. Op 23 december maakte de ‘Snip’ haar eerste ‘touch down’ op Aruba. Op 19 januari 1935 vond de openingsvlucht plaats van de geregelde luchtdienst Curaçao – Aruba. Dit was de eerste lijndienst van de KLM West-Indisch Bedrijf (WIB). Op 11 februari 1974 werd er een vaste, rechtstreekse verbinding ingesteld tussen Amsterdam en Aruba.

100 jaar luchtvaart op Aruba

Het is volgend jaar 100 jaar geleden dat er voor het eerst een vliegtuig op Aruba landde. Inmiddels heeft de luchtvaart voor een sterke verbinding gezorgd van Aruba – ook wel bekend als het ‘One happy island’ – met de rest van de wereld. Dit heeft grote impact op de lokale economie, die nu grotendeels draait op het toerisme. Aruba Airport ontvangt per jaar ongeveer 2,5 miljoen reizigers waardoor de luchthaven door de jaren heen flink gegroeid is.

Author Sharon Evers