Met een nieuwe website en nieuwe producten viert Stip Reizen haar 15-jarig jubileum. De reisorganisatie heeft dit jaar een spectaculaire groei doorgemaakt, vooral op het gebied van cruisevakanties. Daarnaast is het Formule 1-project naar Abu Dhabi een groot succes. De reisorganisatie voegt naast deze producten rondreizen, fly drives, citytrips en in het najaar ook cruise-only pakketten toe aan haar portfolio.

Het huidige aanbod van zeecruises, Formule 1-reizen en zonvakanties breidt Stip Reizen op korte termijn fors uit met nieuwe producten. De reisorganisatie voegt rondreizen & fly drives binnen en buiten Europa, citytrips en in het najaar ook cruise-only pakketten toe. Hiervoor zijn ze een samenwerking aangegaan met het Engelse Traveltek, waardoor er toegang is tot meer dan 15.000 cruise-only opties.

Fred Verlinden, directeur van Stip Reizen, benadrukt het belang van deze uitbreiding: “Stip heeft een fantastisch en zeer succesvol jaar met 40% groei achter de rug en daarom is dit hét moment om ons aanbod uit te breiden en verder te investeren in onze producten. Dat doen we onder de vlag van Stip, maar ook via Corendon. De verkoop van de typisch Stip-producten via Corendon is voor beide partijen een waardevolle aanvulling.”

De cruisevakanties van Stip Reizen hebben dit jaar spectaculair terrein gewonnen met een indrukwekkende groei van het aantal boekingen. Ook het Formule 1-project naar Abu Dhabi, dat plaatsvindt in november, is een groot succes met een groeiend aantal deelnemende Oranje-fans.

Nieuwe website

Om de klanten nog beter van dienst te zijn, is vandaag de nieuwe website op het Corendon-platform gelanceerd www.stipreizen.nl. Daarnaast is ook een nieuwe mobiele website geïntroduceerd, zodat het nog eenvoudiger wordt om een reis te boeken.

Feest!

In oktober viert Stip Reizen haar 15e verjaardag groots met tal van ludieke consumentenacties zoals winacties van cruises naar Dubai en Formule 1-reizen. Ook organiseert Stip diverse scheepsbezoeken. Meer informatie hierover is binnenkort te vinden op de website www.stipreizen.nl en via de sociale media kanalen. “Wij kijken vol vertrouwen naar de toekomst en blijven ons inzetten voor het creëren van onvergetelijke vakanties voor onze klanten”, aldus Verlinden.