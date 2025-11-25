BNNVARA heeft vandaag aan alle medewerkers bekendgemaakt dat 3 op Reis (samen met een aantal andere programma’s) vanaf 2027 noodgedwongen verdwijnt als gevolg van de programmatische bezuinigingen bij de publieke omroep.

Foto: Chris Zegers, jarenlang een van de gezichten bij 3 op Reis, liet begin november weten te stoppen bij 3 op Reis. Foto ©BNNVARA.

Het besluit komt hard aan binnen de organisatie. 3 op Reis is een van de bekendere BNNVARA-titels, een reisserie die al vóór de fusie tussen BNN en VARA het reisgenre vernieuwde en in de afgelopen jaren uitgroeide tot een icoon binnen de programmering. Het programma inspireerde generaties kijkers met avontuurlijke reportages, aandacht voor duurzame manieren van reizen en ontmoetingen met mensen over de hele wereld.

Arbeidsplaatsen

Naast 3 op Reis verdwijnen onder andere Kassa, Wortelboer en Van Rossem, Proefkonijnen, Van Roosmalen & Groenteman, First Dates en het Nieuwjaarsconcert. Het stopzetten van deze titels heeft bovendien grote organisatorische gevolgen: ongeveer veertig arbeidsplaatsen verdwijnen en er volgt een noodzakelijke reorganisatie. Daarnaast komt er, eveneens door de bezuinigingen, een tweede reorganisatieronde voor ondersteunende afdelingen. Hoeveel functies daarbij vervallen, is nog niet bekend.