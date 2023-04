4% minder vluchten komende zomer vanaf Rotterdam

Deel dit artikel

Het zomerseizoen op Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is begonnen. Er worden dit seizoen, wat loopt tot 28 oktober, minder vluchten uitgevoerd in vergelijking met vorig zomerseizoen. “Ook zullen de vluchten gelijkmatiger verdeeld zijn over de maanden”, aldus RTHA.

RTHA verwacht dit zomerseizoen circa 12.000 vluchten. Dit is 4% minder dan in het zomerseizoen van 2022. Door een hogere bezettingsgraad (meer passagiers aan boord) wordt verwacht dat er deze zomer, net als vorig jaar, ongeveer 1.6 miljoen passagiers via RTHA reizen. In 2022 waren, als gevolg van corona, niet-gebruikte slots vanuit het winterseizoen overgeheveld naar het zomerseizoen. Dit zorgde voor een grote piek in de maanden juli en augustus, waarin 4.314 commerciële vliegtuigbewegingen plaatsvonden. Dit jaar heeft er geen overheveling plaatsgevonden omdat de slots in de winter normaal gebruikt konden worden (geen coronarestricties). RTHA verwacht daarom een regulier zomerseizoen, met 3.870 vluchten in de maanden juli en augustus, hetgeen 10% minder is dan vorig jaar.

Naast het uitvoeren van de geplande vluchten, is RTHA ook de officiële uitwijkluchthaven voor vluchten die Schiphol als bestemming hebben. Als door onvoorziene omstandigheden zoals weer of calamiteiten de vluchten niet op Schiphol kunnen landen, dan zullen ze uitwijken naar RTHA.

Auteur Sharon Evers