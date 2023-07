Wil jij een onvergetelijke dag vol inspiratie, kennis en waardevolle ontmoetingen? Kom dan op maandag 25 september 2023 naar TravDay in de Rijtuigenloods in Amersfoort.

TravDay is volledig GRATIS voor (zelfstandig) reisadviseurs, zakenreisbureaus, MICE-agenten, CEO’s, inkopers en productmanagers.

Nog niet overtuigd? Hier zijn 7 redenen waarom jij TravDay niet mag missen:

Kennisverrijking: TravDay brengt de nieuwste trends, innovaties en inzichten in de reisbranche rechtstreeks naar jou toe. Red Online Marketing is kennispartner van TravDay en zal gedurende de hele dag verschillende interessante presentaties voorzien op het gebied van online marketing, SEO, SEA en andere onderwerpen.

Nieuwe bestemmingen en producten: Ontdek nieuwe bestemmingen, reisconcepten en opkomende trends die de reiswereld transformeren. TravDay geeft je de kans om de nieuwste innovaties en unieke reiservaringen te verkennen, waardoor je jouw klanten nog beter kunt adviseren.

Zakelijke groeikansen: Door deel te nemen aan TravDay vergroot je jouw zichtbaarheid in de reisbranche. Dit kan resulteren in nieuwe zakelijke groeikansen, partnerschappen en samenwerkingen die jouw bedrijf naar een hoger niveau tillen.

Netwerkmogelijkheden: TravDay brengt honderden reisprofessionals samen, wat een unieke sfeer van saamhorigheid, inspiratie en gezelligheid creëert. Door deel uit te maken van dit energieke netwerk, kun je ideeën uitwisselen, ervaringen delen en uiteraard weer bijpraten met elkaar.

Expert advies: TravDay biedt de mogelijkheid om één-op-één advies te ontvangen van deskundigen uit de branche. Stel jouw specifieke vragen, bespreek uitdagingen en ontvang waardevolle feedback om jouw zakelijke doelen te realiseren.

Entertainment: Niet alles draait om het bijspijkeren van kennis, want er is ook genoeg te beleven op TravDay. Neem een kijkje in het Theater van de Waarheid, ontspan tijdens een heerlijke massage, win mooie prijzen bij The Wheel of Fortune en nog veel meer!

Toonaangevende bedrijven: TravDay biedt reisprofessionals de mogelijkheid om face-to-face in contact te komen met alle toonaangevende bedrijven in de reisbranche. Deze ontmoetingen kunnen leiden tot waardevolle samenwerkingen en zakelijke kansen. Bekijk hieronder welke bedrijven je kan ontmoeten.