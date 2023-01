ACM tikt Ryanair op de vingers: “Vliegen kan niet groener”

Deel dit artikel

Ryanair heeft drie aanpassingen gedaan met betrekking tot de CO2-compensatie-optie bij het online verkopen van vliegtickets op haar website. Dat deed de airline nadat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) had aangegeven dat er mogelijk misleidende duurzaamheidsclaims over CO2-compensatie op haar website stonden. De aanpassingen zijn in heel Europa doorgevoerd. De ACM heeft de andere Europese consumententoezichthouders hierover geïnformeerd.

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Bedrijven moeten eerlijk en duidelijk zijn over de duurzaamheidsclaims die ze doen. Vliegen blijft – ook met CO2-compensatie – een sterk vervuilende manier van vervoer. Het aanbieden van CO2-compensatie mag, maar het moet niet de indruk wekken dat vliegen hierdoor duurzaam is. We vinden het belangrijk dat Ryanair de website heeft aangepast en duidelijk maakt wat CO2-compensatie inhoudt.”

Claims over CO2-compensatie moeten juist, duidelijk en volledig zijn. Voor consumenten moet duidelijk zijn hoe CO2 wordt gecompenseerd, hoeveel er wordt gecompenseerd, hoe dit berekend is en of het onafhankelijk gecertificeerd is. De ACM ziet hierop toe. De ACM heeft onderzoek gedaan naar ‘CO2-compensatie claims’ in de luchtvaartsector. Daaruit bleek onder andere dat Ryanair bijvoorbeeld vermeldde ‘vlieg groener naar […]’. Dat zou de indruk kunnen wekken dat vliegen ook ‘groener’ kon met Ryanair. De ACM heeft Ryanair aangesproken op deze mogelijk misleidende duurzaamheidsclaims. Ryanair heeft daarna meegewerkt en de claims op haar website aangepast om mogelijke misleiding te voorkomen.

Ryanair heeft drie aanpassingen gedaan bij de CO2-compensatie-optie bij het online verkopen van vliegtickets:

Duidelijke vermelding dat door CO2-compensatie vliegen niet duurzamer wordt. Teksten zoals ‘vlieg groener naar […]’ zijn aangepast naar feitelijke teksten zoals ‘compenseer je geschatte CO2 uitstoot’. Ook zijn icoontjes zoals groene blaadjes verwijderd.

Weergave van de berekening en de hoeveelheid CO2 die wordt gecompenseerd.

Meer duidelijkheid over de projecten waar de CO2-compensatie aan wordt besteed en aandacht voor de onafhankelijke certificering van de desbetreffende projecten.

Author Arjen Lutgendorff