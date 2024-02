Air Europa is dinsdag 26 maart 2024 aanwezig op de zesde editie van TravDay.

“Deelname aan het Travday is voor Air Europa cruciaal om onze positie in de reisindustrie te behouden en te versterken. Een unieke gelegenheid om te netwerken met belangrijke bestaande en potentieel nieuwe partners. Hier kan Air Europa haar diensten en innovaties presenteren, waarmee we onze naamsbekendheid vergroten”, aldus de airline.

“Bovendien stelt het evenement Air Europa in staat om op de hoogte te blijven van de laatste trends en ontwikkelingen in de sector. Travday is een plek voor het delen van kennis en het verkennen van nieuwe zakelijke mogelijkheden, wat de positie van Air Europa in de markt versterkt.”