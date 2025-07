Air France-KLM en Qantas hebben aangekondigd hun bestaande samenwerking verder uit te breiden om de verbindingen tussen Europa en Australië te verbeteren. De intensievere samenwerking moet onder meer leiden tot betere overstapmogelijkheden.

Een belangrijk onderdeel van de uitbreiding is dat Air France haar vluchtnummer toevoegt aan de rechtstreekse Qantas-vlucht tussen Parijs-Charles de Gaulle (CDG) en Perth (PER). Deze non-stopverbinding, die een jaar bestaat, is momenteel de enige rechtstreekse passagiersdienst tussen Frankrijk en Australië. Air France is daarmee de enige luchtvaartmaatschappij die een codeshare aanbiedt op een directe vlucht tussen Europa en Australië.

Tokyo Haneda

Vanaf 1 juli wordt ook Tokyo Haneda (HND) toegevoegd als overstappunt voor reizigers op vluchten van Air France en Qantas. Dit komt bovenop de bestaande overstapmogelijkheden via Singapore Changi (SIN) en Hong Kong International (HKG). Via deze drie luchthavens kunnen reizigers doorvliegen naar onder meer Sydney (SYD), Brisbane (BNE), Melbourne (MEL), Darwin (DRW) en Perth (PER) met Qantas. Daarnaast plaatsen zowel Air France als KLM hun vluchtnummers op Qantas-vluchten tussen Singapore en Darwin.

Miles en Qantas Points

Leden van Flying Blue, het loyaliteitsprogramma van Air France-KLM, kunnen voor het eerst hun Miles inzetten voor reizen in de First Class van Qantas. Flying Blue-leden met de hoogste status (‘Ultimate’) krijgen bovendien toegang tot de First Class-lounges van Qantas. Voor Australische reizigers biedt de samenwerking betere toegang tot het Franse binnenlandse netwerk en andere Europese bestemmingen van Air France en KLM. Tegelijkertijd krijgen zij meer mogelijkheden om Qantas Points te sparen en besteden op vluchten met Air France en KLM. Verdere uitbreiding van de loyaliteitsvoordelen wordt op korte termijn verwacht.