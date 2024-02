Air Transat kondigt het nieuwe vluchtaanbod aan vanuit Amsterdam en Brussel voor de zomer van 2024. De maatschappij heeft duidelijke ambities om weer volop op deze bestemmingen te vliegen vanaf de zomer van 2024.



Tijdens het hoogseizoen biedt Air Transat zeven rechtstreekse vluchten vanaf Amsterdam per week aan naar de twee Canadese steden Montreal en Toronto. Ook vanaf Brussel wordt er deze zomer door de maatschappij gevlogen op Montreal. Dit gaat om vier rechtstreekse vluchten per week.

Cyril Cousin, directeur van Air Transat Benelux en Frankrijk zegt hierover: “Door onze vluchten minder seizoensgebonden te maken en een extra wekenlijkse vlucht vanuit Brussel in te lassen, nemen we een sterke positie in om ons marktaandeel te vergroten. We zijn vastbesloten om onze reizigers meer opties te bieden, onze groei voort te zetten en te investeren in de kwaliteit van onze dienstverlening aan boord waar we al meer dan 35 jaar bekend om staan.”

In het hoogseizoen (dat loopt van 2 mei tot 25 oktober 2024) zal de luchtvaartmaatschappij drie vluchten per week aanbieden van Amsterdam naar Montreal. Tevens zal er vier keer per week gevlogen worden vanuit Amsterdam naar Toronto met een aansluitende vlucht van en naar Montreal. Reizigers uit België kunnen tijdens het hoogseizoen vier keer per week vanuit Brussel rechtstreeks naar Montreal vliegen. Hier kunnen reizigers een aansluitende vlucht nemen naar andere steden in Canada en Amerika zoals Quebec, Toronto, Calgary, Vancouver, Los Angeles, San Francisco, Fort Lauderdale en Orlando.