Airline Express 2023: data en locaties bekend, inschrijven mogelijk

Deel dit artikel

De data en locaties van de Airline Express 2023, waarbij reisprofessionals zich kunnen laten bijpraten over de laatste nieuwtjes van luchtvaartmaatschappijen, zijn bekend.

De Airline Express bezoekt dit jaar Amsterdam (Schipholgebouw, maandag 27 maart), Rotterdam (Van der Valk Schiedam, dinsdag 28 maart), Duiven (Van der Valk Duiven, 29 maart), Eindhoven (Van der Valk Eindhoven, maandag 17 april) en Assen (Van der Valk Assen, 18 april).

Deelnemende partijen zijn KLM, China Airlines, Saudi Arabian Airlines, Air Transat, Condor, LOT Polish Airlines, APG Netherland, Garuda Airlines, Lufthansa Group, Qatar Airways, Air Canada, El Al, ITA Airways, Korean Air, Air Europa, Etihad Airways, AeroMexico, Icelandair, Croatia Airlines en Aviareps.

In oktober vorig jaar kreeg de 30e editie van de Airline Express een vervolg, nadat deze in maart 2020 werd afgebroken vanwege de opkomst van het coronavirus en ook in 2021 niet kon doorgaan.

Deelname aan de Airline Express 2023 is mogelijk voor alle medewerkers uit de reiswereld en is geheel gratis. Aanvang is vanaf 17.30 uur en afsluiting is rond 22.00. Het buffet is geopend van 17.30 -19.00 uur. De presentaties beginnen om 19.15 uur. Voor annuleringen (inclusief no shows) binnen drie dagen worden € 50 kosten in rekening gebracht.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via pasra.nl.

Author Arjen Lutgendorff