Airtrade heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan verschillende nieuwe samenwerkingen met diverse touroperators, laat het bedrijf weten

Een van de nieuwe samenwerkingen is die met Love Holidays, een van de grotere online touroperators uit Engeland, die nu ook actief is in Nederland. “Love Holidays heeft gekozen voor Airtrade vanwege de jarenlange ervaring in de consolidator markt en de uitgebreide IT-mogelijkheden die het bedrijf biedt”, aldus het bedrijf.

Daarnaast hebben in de afgelopen maanden meerdere leden van de VvKR de weg naar Airtrade gevonden. Tijdens de succesvolle TravDay op 8 oktober werden veel gesprekken gevoerd, en in de komende maanden worden meerdere contracten gesloten.