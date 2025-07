Voor het komende winterseizoen breidt Alltours zijn aanbod aan verre reizen aanzienlijk uit, met een sterke focus op Azië, de Caraïben en de Indische Oceaan.



Dat maakte de Duitse touroperator woensdag bekend.



Nieuw in het programma is onder meer het Caribische eiland Jamaica. Daarnaast wordt Los Cabos, een paradijselijke vakantiebestemming in het zuiden van het Mexicaanse schiereiland Baja California, voor het eerst opgenomen in de nieuwe verre reizen-catalogus 2025/2026.



‘Verre reizen behoren tot onze snelst groeiende segmenten. Daarom hebben we voor het komende seizoen zowel onze vlieg- als hotelcapaciteit op al onze verre bestemmingen uitgebreid en ons aanbod aan rondreizen verder uitgebouwd’, zegt Jan Mayer, algemeen directeur Toerisme en Financiën bij Alltours.

‘Dankzij de gunstige ontwikkeling van de dollarkoers kunnen we veel bestemmingen bovendien voordeliger aanbieden dan afgelopen winter.’



Populaire verre bestemmingen binnen het Alltours-aanbod zijn onder andere de Malediven, Thailand, Mauritius, Mexico, Cuba en de Dominicaanse Republiek.



Tijdens het komende winterseizoen vliegt Alltours op 26 verre bestemmingen, in samenwerking met 28 luchtvaartmaatschappijen vanaf 15 luchthavens in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland.



Hoofdpartner Condor biedt bovendien eigen feeder-vluchten naar de hub in Frankfurt vanuit diverse Duitse en Europese steden. Bij boeking van een klassieke pakketreis zijn Rail&Fly-tickets voor de treinreis naar de luchthaven standaard inbegrepen, zonder meerprijs.



Alltours lanceert Jamaica als nieuwe bestemming. Twee keer per week kunnen Alltours-gasten vanaf Frankfurt met Condor naar Montego Bay vliegen. De touroperator start de nieuwe verre bestemming met een selectie van hoogwaardige hotelpartners, waaronder gerenommeerde merken als Iberostar, RIU en Grand Palladium.



Onder het motto ‘Curaçao: Caraïben met karakter’ prolongeert Alltours zijn aanbod op Curaçao, omschreven als ‘kleurrijk eiland met een mix van koloniale charme, Caribische ontspanning en Nederlandse invloeden’.



Curaçao valt volgens Alltours op door zijn kleinschaligheid en authenticiteit. ‘In plaats van grootschalige all-inclusive resorts domineren hier kleinschalige bed & breakfasts met een lokale signatuur het straatbeeld. De kenmerkende baaitjes met verborgen stranden en huisriffen maken het eiland extra aantrekkelijk voor duikliefhebbers.’

Alltours biedt een breed scala aan zorgvuldig geselecteerde accommodaties. De reis naar Curaçao gebeurt met rechtstreekse vluchten vanaf Amsterdam met Corendon of KLM. (Foto Unsplash).