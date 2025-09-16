Het Vakantie Festival breidt haar deelnemersveld verder uit met een specialist in Noord-Amerika: AmerikaNu.nl heeft haar deelname bevestigd aan de eerste editie in het voorjaar van 2026 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. De organisatie staat bekend om haar maatwerkreizen naar de Verenigde Staten en Canada, met een focus op persoonlijke service en unieke routes.

Bart Verhoeff van AmerikaNu.nl vertelt waarom hij voor het festival kiest: ”Wij willen reizigers laten zien dat een rondreis door Amerika of Canada veel meer kan zijn dan de standaard routes. Met ons maatwerk en onze ervaring creëren we onvergetelijke reizen die precies passen bij de wensen van de klant. Het Vakantie Festival geeft ons de kans om dat verhaal persoonlijk te delen met een reislustig publiek.”

Specialist

Frits Kuijper (mede-oprichter van het Vakantie Festival) ziet de deelname als een mooie toevoeging: ”Met AmerikaNu.nl voegen we een specialist toe die precies weet hoe je Noord-Amerika écht beleeft. Hun kennis, passie en persoonlijke aanpak maken het voor bezoekers makkelijker om hun droomreis concreet te maken. Dat is precies de kracht die we op het festival willen laten zien.”

Onderscheiden

T.J. van Apeldoorn (mede-oprichter van het Vakantie Festival) sluit zich daarbij aan: ”We zijn blij dat AmerikanNu.nl zich aansluit bij ons deelnemersveld. Het onderstreept dat ons festival aantrekkelijk is voor gespecialiseerde reisorganisaties die zich onderscheiden met kwaliteit en maatwerk. Voor onze bezoekers betekent dit nog meer keuze en inspiratie.”

Vakantie Festival

Het Vakantie Festival vindt plaats in het voorjaar van 2026 en brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment. Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op https://vakantiefestival.com/info of neem contact op met het team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.