Anda Barut Collection, een nieuwe investering van Barut Hotels, bestaande uit familie-, volwassenen- en gemengde hotelzones, zal de servicekwaliteit van Barut Hotels introduceren in Didim.

Het hotel is gelegen in zijn eigen baai, in contact met de natuur, op een oppervlakte van 150 hectare. Met stijlvolle à la carte restaurants, ruime vergaderzalen, een avonturenpark, en met de nabijheid van de luchthavens van Izmir en Bodrum-Milas, nodigt Anda Barut Collection je uit om een ​​volledig andere Egeïsche vakantie te ervaren.

Anda Barut Collection zal een dynamische opening krijgen. Olympische medaillewinnaars zullen te gast zijn tijdens het Wellness Weekend evenement van 10-12 mei.

Anda Barut Collection zal het Wellness Weekend (10-12 mei 2024) organiseren, dat de officiële lancering van het hotel markeert. Tijdens dit evenement zal Anda Britse Olympiërs, atleten en dansers verwelkomen voor een buitengewoon gevarieerd programma van gratis activiteiten. Het schema benadrukt hoeveel er te beleven is voor gasten die in het hotel verblijven. Van zwemmen met Rebecca Adlington, strandfit met Denise Lewis, Colin Jackson & Jamie Baulch, boksen met Johnny Nelson, hardlopen met de legendarische Paula Radcliffe, dansfit met James & Ola Jordan, tot het genieten van een sportkledingworkshop met de beroemde modeontwerper Zeynep Kartal. Het Wellness Weekend biedt voor elk wat wils.