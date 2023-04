Annemarie van Erp: “Nog nooit heb ik zoveel huurauto’s geboekt”

Deel dit artikel

Dit kwartaal mag Annemarie van Erp (ZRA bij The Travel Club) zich opnieuw Sunny Cars’ beste van Nederland noemen. Annemarie staat namelijk op de eerste plaats in de Smile Society Top 100. Reisprofessionals die de lijst halen, worden beloond met 10% extra agentenkorting. De top 30 krijgt zelfs 15% extra agentenkorting. Annemarie wint met haar eerste plaats een autohuurcheque van € 500.

Annemarie had in eerste instantie niet verwacht om twee keer achter elkaar de nummer één te zijn. Haar vorige autohuurcheque heeft ze nog niet kunnen inwisselen en nu mag ze de cheques onder één boeking onder brengen. “De afgelopen jaren (voor corona) stond ik altijd wel in de top tien en één kwartaal op nummer één. In het laatste kwartaal van 2022 had ik zoveel huurauto’s geboekt dat ik nooit had verwacht om nog een keer nummer één te zijn. Niets is minder waar. Ik heb zelfs een record verbroken. Nog nooit heb ik zoveel auto’s verkocht in drie maanden tijd. Daar ben ik supertrots op natuurlijk. Deze extra waardering van Sunny Cars voelt als een bekroning op mijn werk.”

Fieneke van Heusden-Bosters, Account Manager Retail & ZRA’s Sunny Cars Nederland over het behaalde resultaat: “Ik ben ontzettend blij voor Annemarie. De Smile Society Top 100 hebben we ooit in het leven geroepen om reisagenten persoonlijk te belonen. Door de extra korting die de Smile Society ontvangen, kunnen ze de voordelen van onze all-in formule zelf ervaren en beleven. Voor Annemarie is dit niet nodig. Zij is een echte ambassadeur van Sunny Cars. Zij is op dit moment op studiereis in Kenia, maar na haar reis zoek ik haar op. Ik heb haar al laten weten dat ik haar trakteer op een lunch. Twee keer op rij de nummer één-positie weten te bemachtigen is een mijlpaal en dat vier ik graag met haar.”

De kaarten zijn weer geschud. Op 1 april is het nieuwe kwartaal gestart en maak je opnieuw kans om in de top 100 te komen. “We maken de volgende top 100 begin juli bekend,” vertelt Fieneke.

Auteur Sharon Evers