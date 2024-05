Dinsdag 14 mei was een belangrijke mijlpaal bij de verbouwing van het kantoorpand van TUI aan de Schottegatweg. Het hoogste punt werd bereikt en dat werd traditiegetrouw gevierd met bier voor de bouwvakkers. Minister Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning was hierbij aanwezig en nam een kijkje bij de bouwwerkzaamheden.

Het pand wordt uitgebreid met een extra verdieping. De werkzaamheden hiervoor zijn in november vorig jaar gestart en zullen naar verwachting een jaar in beslag nemen. Op deze nieuwe tweede verdieping worden extra werkplekken en een multifunctionele trainingsruimte gerealiseerd.

Duurzame werkomgeving

Antoin Klein Hofmeijer (Head of TUI Dutch Caribbean): “TUI Curaçao heeft op dit moment zo’n 155 medewerkers in dienst. Daarmee zijn we een grote werkgever op het eiland. We vinden het belangrijk om al deze én nieuwe collega’s een prettige en duurzame werkomgeving te kunnen bieden. Nu en in de toekomst. De bouw van deze extra verdieping biedt ons die mogelijkheid. Ik ben vereerd dat minister Cooper aanwezig was om met ons het bereiken van het hoogste punt te vieren. En het was voor mij als nieuwe Head of TUI Dutch Caribbean meteen een mooie gelegenheid om persoonlijk met hem kennis te maken.”

Extra verdieping

De opbouw wordt uitgevoerd door Real Estate Developer DREM van de familie Van Alstede, die in 2021 ook het kantoorgebouw heeft gebouwd. Net als toen is bij de realisatie van de extra verdieping veel aandacht voor duurzaamheid. Zoals het gebruik van duurzame materialen, 168 zonnepanelen op het dak en uitstekende isolatie van het gebouw.

Laadpalen

In het kader van de duurzaamheidsambities van TUI is met minister Cooper ook gesproken over het laadpalenproject dat TUI eind 2022 in samenwerking met Dynaf is gestart. Met dat project wordt op de ABC-eilanden een netwerk van in totaal 55 laadpalen voor elektrisch vervoer aangelegd. 30 van deze TUI palen komen op Curaçao te staan en 10 daarvan zijn inmiddels geïnstalleerd. TUI vindt het belangrijk dat deze laadpalen gebruikt kunnen worden door toeristen én lokale bevolking en kijkt dus ook nadrukkelijk naar locaties die voor iedereen toegankelijk zijn. Zoals in Punda, bij Westpunt en Boca Sami. Bij minister Cooper werd specifiek aandacht gevraagd voor deze openbare plekken. Om daar palen te kunnen plaatsen is namelijk goedkeuring van de overheid nodig.