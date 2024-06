Ze zegt haar baan op, verkoopt haar huis en vertrekt naar Bonaire om daar een heel nieuw leven op te bouwen. Niet omdat ze het in Nederland niet naar haar zin heeft, maar omdat zij en haar man dit altijd al wilden doen én omdat zich nu de kans voordeed. We hebben het over Antonette Kooijman (retail regional manager TUI).

Ken je dat ietwat onbestemde, maar fijne en warme gevoel dat je kan krijgen als je iets of iemand voor de eerste keer ziet? Precies dat kregen Antonette en haar man toen ze op Bonaire waren, of eigenlijk al als ze aan het Caribische eiland dachten zonder er ooit te zijn geweest. “Ik kan het niet goed uitleggen wat het precies is, maar ik heb altijd een heel goed gevoel gehad bij Bonaire. Dus toen we er voor de eerste keer kwamen, werd dat gevoel nog intenser. We vinden het er allebei zo leuk, fijn en voelen ons er helemaal thuis. We zijn vaker op de Antillen geweest en vinden Aruba ook fantastisch, maar het knusse van Bonaire trekt ons meer.”

“Er wordt wel eens tegen mij gezegd dat ik blauw TUI-bloed door mijn aderen heb stromen”

Serieuze plannen

Bij die eerste keer bleef het niet, het stel pakte veel vaker het vliegtuig naar Bonaire en begon te dromen over een leven op het Antilliaanse eiland. “Tijdens onze vakanties begonnen we op een gegeven moment ook te kijken naar huizen. Onze plannen werden dus steeds serieuzer. Mijn man vindt Bonaire net als ik fantastisch, maar het klimaat en de zonzekerheid trekt hem het meeste aan.”

TUI-bloed

Tussen de bezoeken door aan hun hopelijk nieuwe thuisland werkt Antonette als retail regional manager bij TUI. “Na mijn opleiding ging ik als reisbureaumedewerker aan de slag bij D-reizen, waar ik ruim vijf jaar heb gewerkt. Daarna heb ik tot het OAD-faillissement als reisbureaumedewerker bij Globe Bussum gewerkt, vervolgens ging ik weer even terug naar D-reizen, maar inmiddels werk ik bijna tien jaar bij TUI. Ik begon als reisbureaumanager bij TUI Lelystad, die heb ik geopend. Ik heb het daar heel erg naar mijn zin gehad. We zijn toen drie keer uitgeroepen tot beste reisbureau van Flevoland, zo leuk.” Na ruim zes jaar bij TUI Lelystad wilde Antonette meer en werd ze aangenomen als retail regional manager voor TUI. Ze werd verantwoordelijk voor zeven reisbureaus in omgeving Utrecht en ‘t Gooi. “Dit vind ik ook een hele leuke baan, ik heb veel contact met mijn collega’s die ik als één team beschouw, want we doen het samen. Als we niet verliefd waren geworden op Bonaire en we niet het lef hadden gehad om te emigreren, dan had ik bij wijze van spreken tot mijn tachtigste nog bij TUI gewerkt. Het is een ontzettend leuk en fijn bedrijf. Er wordt wel eens tegen mij gezegd dat ik blauw TUI-bloed door mijn aderen heb lopen, en dat maakte de keuze om te emigreren ook heel lastig.”

“Ons hele hebben en houwen wordt in een container verscheept”



Ik vertrek

Emigreren dus. Huis en haard verlaten voor een nieuw leven op een Caribisch eiland zo’n 7.800 kilometer van Nederland vandaan. Je moet het maar durven. “Haha, nou ik vind het ook heel spannend, doodeng eigenlijk. In januari van dit jaar hebben we de keuze definitief gemaakt en vanaf augustus wonen we op Bonaire. Zo spannend. Natuurlijk was het een enorm lastige keuze, want ik moet niet alleen afscheid nemen van mijn familie en vrienden, maar ook van mijn fantastische werk en collega’s die ik ook tot mijn vrienden mag rekenen. Maar ik wil later ook niet aan mijn man vragen waarom we het niet hebben gedaan. Dromen zijn er om nagejaagd te worden, en we kunnen altijd nog terugkomen. Niet dat we daarvan uitgaan, maar het kan.”

Djambo Bonaire

Binnenkort is het zover, dan wonen Antonette en haar man op Bonaire. De twee gaan het appartementencomplex Djambo Bonaire (djambobonaire.com) beheren. “Dit kwam op ons pad, een kans die we niet konden laten lopen. Djambo heeft zeventien prachtige appartementen met een mooi zwembad en een hele gezellige bar, de Djambar. Het ligt dichtbij Kralendijk en de zee, en het is het enige adults-only complex op het eiland. Djambo wordt momenteel beheerd door twee koppels, maar zij treden naar de achtergrond, waardoor wij de vaste gezichten worden. We gaan er van alles doen, zoals de in- en uitcheck en de marketing, en hebben er veel zin in.”



Genieten

Het stel gaat ook op het complex wonen. Er is voor hen een nieuwe beheerderswoning gebouwd die ze inrichten met hun eigen spullen. “Ons hele hebben en houwen wordt in een container verscheept, dat is ook best een gek idee. Het voordeel aan wonen op het complex is dat we in de buurt zijn mochten er onvoorziene zaken voordoen. Ik ga er fulltime aan de slag en heb ook tijd om te genieten van het prachtige eiland, en de onderwaterwereld beter te leren kennen. Ik moet nog een klein onderdeel doen en dan heb ik mijn duikbrevet op zak.”

Antonette heeft ook uitgebreid haar verhaal gedaan in de Travelpro’s Podcast. Luister hieronder de aflevering met Antonette terug.