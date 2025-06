De boekingen in mei laten een groei zien van 6 procent. Dat blijkt uit de laatste cijfers van ANVR NIQ.

Het totaal voor dit jaar komt hiermee uit op -1 procent. Er was vooral veel belangstelling voor reizen naar Afrika, zegt de ANVR.

Binnen Afrika was in mei, net als in april, een grote belangstelling voor Gambia. Ook Kaapverdië en Marokko noteerden een groei met meer dan dubbele cijfers in mei. Zuid-Afrika viel vorig jaar richting zomer flink terug, maar weet nu de belangstelling vast te houden. De boekingen voor Egypte vielen voor deze maand flink terug.

Azië laat zien dat het marktaandeel van India weliswaar niet zo groot is, maar in 2025 wel constant stijgt. Ook Israël toonde voor mei weer wat groei. Waar Thailand deze maand iets terugviel, blijft Indonesië het meest populaire Aziatische land voor de Nederlanders.

In Noord-Amerika doen Canada en de Oostkust van de VS het goed. De Westkust en het Centrale deel van de VS vallen daarentegen fors terug. Gelet op de teruglopende boektermijn, is er daar vooral een terugval in boekingen die langer vooruit worden gemaakt. Of anders gezegd, de klanten voor de Verenigde Staten boeken korter op het vertrekmoment,

Dat is een trend die voor de hele markt (in mindere mate) het geval is in vergelijking met 2024: met 75 dagen (-4 procent ten opzichte van vorig jaar) boekte de klant in mei gemiddeld wat korter op vertrek dan een jaar geleden.

In Europa is er sprake van een wisselend beeld en geen echte trend. Tegenover een groei van Italië (+20 procent) en Zweden (+22 procent) staat een daling bij bijvoorbeeld Turkije (-11 procent) en Noorwegen (-18 procent).

De grootste daling in boekingen noteerde Kroatië (-29 procent), maar dit betreft een wat kleinere bestemming, zegt de ANVR. (Foto Damian Patkowski/Unsplash).