Het ANVR Congres 2025, dat van 13 tot en met 16 november plaatsvindt in Rabat (Marokko), is sinds vorige week volledig volgeboekt, dat laat de ANVR weten.

Maar liefst 220 reisprofessionals uit de branche hebben zich verzekerd van een plek. Wie zich nu nog aanmeldt, belandt op de wachtlijst. Bij eventuele annuleringen krijgen deze geïnteresseerden als eerste de kans om alsnog deel te nemen aan het congres.

In de smaak

“Het is, voor zover wij weten, de eerste keer dat een ANVR-congres zo vroeg is volgeboekt. Een mooie bevestiging dat het programma, de locatie én het netwerkmoment in de Marokkaanse zon volop in de smaak vallen”, aldus de ANVR.