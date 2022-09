ANVR en ACM: i-tje verdwijnt dit jaar uit geadverteerde prijzen

Deel dit artikel

ANVR heeft afgesproken met de ACM dat in het kader van verdergaande prijstransparantie richting het einde van het jaar reisondernemingen afscheid nemen van het tonen van aanvullende prijsinformatie achter een zogenaamd informatie i-tje.

Daarmee komen ANVR-reisondernemingen tegemoet aan de nieuwe inzichten van de ACM over inzichtelijkheid van de opbouw van prijzen van reisdiensten en pakketreizen.

“Al in januari van dit jaar heeft de ACM aangekondigd dat zij het gebruik van het i-tje voor het communiceren van aanvullende informatie over bijkomende kosten niet langer als voldoende duidelijk beschouwen voor de consument. Dat baseren zij onder meer op wetenschappelijk onderzoek dat vorig jaar naar dit onderwerp is uitgevoerd op verzoek van de ACM. In eerste instantie hebben zij zich gericht op vakantieparken, maar ook met de reisbranche hebben ze hierover afspraken gemaakt”, zegt Frank Radstake van de ANVR.

“Tijdens ‘ANVR Vandaag’ van vrijdag 23 september komt de ACM een toelichting geven op hun nieuwe inzichten en zullen we ingaan op hoe er in de nieuwe situatie zal moeten worden omgegaan met prijsvermeldingen in reclame-uitingen en in uitnodigingen tot aankoop. In de basis is het simpel: de informatie die nu achter een i-tje staat moet straks meteen zichtbaar zijn bij de geadverteerde prijs”, aldus Radstake.

Author Sharon Evers