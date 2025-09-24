De traditionele nieuwjaarsreceptie van de ANVR maakt volgend jaar eenmalig plaats voor een bijzondere jubileumreceptie. Op 17 februari viert de ANVR samen met haar leden het 60-jarig bestaan.

“Zestig jaar ANVR betekent zestig jaar inzet voor een sterke en toekomstgerichte reisbranche. Sinds de oprichting heeft de vereniging zich ontwikkeld tot een vertrouwd aanspreekpunt en belangenbehartiger voor de sector, zowel in Nederland als internationaal. Een bijzondere mijlpaal die we graag samen met onze leden vieren”, laat de ANVR weten.

Jubileum

“In plaats van de nieuwjaarsreceptie nodigen we alle leden uit om samen stil te staan bij zes decennia ANVR én vooruit te kijken naar de toekomst van de reisbranche. De jubileumreceptie vervangt dus eenmalig de nieuwjaarsreceptie.”

Inschrijven

Leden wordt opgeroepen de datum van 17 februari 2026 te noteren of zich alvast in te schrijven via de agendamodule van de ANVR.