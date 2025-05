Er zijn geen praktische problemen bij het inreizen in de Verenigde Staten. Dat zegt de ANVR op basis van navraag onder een groot aantal van haar leden.

Indien de reiziger op tijd zijn ESTA aanvraagt, kan deze net als voorheen de Verenigde Staten in reizen voor een zakenreis of vakantie.

ANVR deed navraag bij een groot aantal ANVR-reisondernemingen, na berichten in diverse media dat het dit jaar lastiger zou zijn om de Verenigde Staten in te reizen. De conclusie is echter dat er geen sprake is van een verandering, aldus de ANVR.

Om toegang te krijgen tot de VS moet een reiziger online een zogenaamde ESTA aanvragen, als onderdeel van het Visa Waiver Program (VWP). Reizigers uit landen die onder dat programma vallen (zoals Nederland) kunnen op deze manier zonder visum naar de Verenigde Staten reizen.

ESTA-procedure

Deze ESTA-procedure bestaat al meer dan 15 jaar en is ook in de afgelopen 3 maanden niet gewijzigd. Deze vereenvoudigde procedure is er niet voor bezoekers die voorafgaand aan hun trip in landen zijn geweest die door de Verenigde Staten als ‘gevoelige’ landen zijn aangewezen, zoals Iran, Noord-Korea en Cuba. Dat is echter al jaren het geval. Tijdens het invullen van het ESTA-formulier wordt inderdaad gevraagd op welke social media men actief is, maar ook dit is al jaren een verplichting.

Uit de navraag bij de ANVR-reisondernemingen is gebleken dat geen enkele reiziger met een geldige ESTA de toegang tot de VS is geweigerd. Wel is het zo dat sinds januari 2025 mensen met een X in het paspoort bij het aanvragen van een ESTA het geslacht moeten invullen zoals bij geboorte, want de VS erkent sinds 20 januari 2025 nog maar twee genders: man en vrouw.

Daling in geboekte reizen

Uit de ANVR-NIQ boekingscijfers van de maand maart bleek overigens dat het aantal geboekte reizen met 30 procent was gedaald tem opzichte van dezelfde maand een jaar geleden.

´Reisondernemingen merken wel enige huiver van klanten gelet op de vele berichten over de Verenigde Staten in de afgelopen maanden, maar, éénmaal in de VS, is het ´business as usual´ voor de zakenreiziger en genieten de vakantiegangers als vanouds van wat de Verenigde Staten te bieden hebben´, zegt ANVR-directeur Frank Radstake.

‘Wat wel recent is veranderd, is de koers van de dollar. Sinds januari is de dollar (ten opzichte van de euro) met 10 procent gedaald. Dit maakt een reis naar de VS weer goedkoper en waarschijnlijk aantrekkelijker.’ (Foto Shutterstock).