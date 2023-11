Vandaag is de nieuwe ANVR-website gelanceerd, die nu ook toegankelijk is voor consumenten. Volgens de brancheorganisatie worden hiermee de belangrijke zekerheden die ANVR-leden aan reizigers bieden voor een onbezorgde vakantie, beter over het voetlicht gebracht.

De brancheorganisatie zegt dat de merkbekendheid van de ANVR de afgelopen jaren enorm is gegroeid door de onzekerheden waarmee reizigers te maken kregen tijdens corona en andere momenten. “Het werd alsmaar duidelijker welke zekerheden geboden werden als een vakantie of zakenreis via een ANVR-erkend reisbedrijf werd geboekt. Door de nieuwe website nu ook te richten op de reiziger ontstaat de mogelijkheid om meer uitleg en achtergrondinformatie te geven. Daarnaast is dit een mooi medium waarop de positieve toegevoegde waarde van een pakketreis, in elke vorm nog eens kan worden benadrukt.”

De duidelijke missie, visie en waarden van de ANVR en haar leden zijn omschreven en het is direct duidelijk welke reisbedrijven zijn aangesloten bij de ANVR, en daardoor behoren tot de erkende ANVR-reisbedrijven. “Ondanks dat wij geen consumentenorganisatie zijn, hopen wij dat deze vernieuwde website zorgt voor meer duidelijkheid bij de reizigers en het makkelijker vinden van informatie en belangrijk nieuws”, aldus Hanita van der Meer, Marketing- & Communicatiespecialist van de ANVR. “Daarnaast hopen we dat het de reiziger antwoord geeft op vragen die zij hebben en dat hiermee duidelijk wordt waarom het van belang is om bij het boeken van een vakantie altijd te letten op het ANVR-logo, ook online.”

Op de nieuwe website blijft een groot deel alleen toegankelijk voor leden van de ANVR waarvoor ingelogd moet worden.

Gecreëerd door branchepartner

Het nieuwe design, dat ontwikkeld is door branchepartner Blue Flamingos, ziet er modern uit en is ook helemaal doorgetrokken naar de social media-kanalen. “Via deze weg zal de ANVR meer inzicht verschaffen in wat de branchevereniging doet voor haar leden en de reiziger kan via social media gewezen worden op de vele voordelen, voorwaarden, adviezen en zekerheden die ANVR-leden te bieden hebben”, zegt Van der Meer.

Database koppeling

De nieuwe website is gekoppeld aan het vertrouwde systeem van Windex die de excessieve database van alle ANVR-leden beheert “Partner Windex heeft ontzettend veel ervaring met databases voor verenigingen en brancheorganisaties in Nederland waardoor hun kennis voor ons heel belangrijk is. Door de koppeling is het mogelijk om de voorkant in een nieuw jasje te steken en toegankelijker te maken, met behoud van alle relevante informatie uit de bestaande database”, geeft Van der Meer aan. Blue Flamingo’s heeft de voorkant (CMS) succesvol aan de database van Windex gekoppeld waarbij een extra leden inlogportaal door Windex is ingericht.

Op de foto van links naar rechts de medewerkers van Blue Flamingos en ANVR

Bovenste rij: Stijn, Esther, Koen, Eelko / rij daaronder: Marco, Anneke (ANVR), Hanita (ANVR) / rij daaronder: Yosh, Ilse (ANVR), Fie (ANVR) / onderste rij: Ellemijn, Michaël, Mirjam, Adric