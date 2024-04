De ANVR pleit voor meer flexibiliteit rondom schoolvakanties. Hiermee wordt vakantiedrukte beter gespreid op wegen en luchthavens, maar ook op de bestemmingen zelf. Daar kunnen ze de toenemende belangstelling soms niet meer aan in het hoogseizoen, waardoor bezienswaardigheden vaak niet meer spontaan kunnen worden bezocht. Rondom de meivakantie is al sprake van meer flexibiliteit in aantal weken, maar vooral de inzet van een aantal ‘flexdagen’ om de vertrekdruk bij de start van een schoolvakantie te spreiden kan heel goed werken.

“Het is hartstikke goed dat er vakantiespreiding is. De piek in vakanties wordt op deze manier wat afgezwakt. Zonder spreiding lopen prijzen in het hoogseizoen verder op om de onderbezetting buiten de piekperiode te compenseren. Zelfs bij een gematigde groei in bevolking en vakantiebehoefte zal ondanks de huidige spreiding, de drukte bij de start en terugkomst van een vakantie alleen maar toenemen”, aldus Frank Oostdam, directeur van branchevereniging ANVR. “Er zal daarom echt naar een verdere spreiding moeten worden gekeken. Niet alleen beperkingen wat betreft vliegvervoer, maar ook het stimuleren van andere (duurzamere) vormen van vervoer vraagt om ruimere mogelijkheden. Nu al zijn er werkgevers die werknemers een extra vakantiedag geven bij een vakantie per bus of trein.”

Lees ook: ANVR/GfK: groei in boekingen stabiliseert

Geef meer flexibiliteit in de vorm van ‘flexdagen’

De ANVR pleit al jaren voor meer flexibiliteit in schoolvakanties. ANVR roept de formerende partijen dan ook op de mogelijkheid van het inzetten van ‘flexdagen’ – zoals bijvoorbeeld nu al gedaan wordt in Zwitserland – voor leerlingen in primair- en voortgezet onderwijs ook in Nederland mogelijk te maken. Iedere leerling heeft daar een paar extra vakantiedagen per jaar. Die zijn vrij inzetbaar, zonder dat hiervoor een reden hoeft worden opgegeven. Scholen hebben het recht om te weigeren bij bepaalde schoolgelegenheden, zoals bezoek- of sportdagen. Oostdam: “In de praktijk leidt dit helemaal niet tot een leegloop van scholen: lang niet alle ‘flexdagen’ worden gebruikt. Afgezien van het feit dat ‘flexdagen’ net wat meer flexibiliteit geven om voor privéredenen afwezig te zijn, kan dit leiden tot een meer gelijkmatige vakantiespreiding en meer mogelijkheden om een vakantie te organiseren”.

“Moet mogelijk zijn”

“Werkgeversverenigingen kijken steeds vaker hoe flexibel omgegaan kan worden met het ruilen van vrije dagen. In de bouw wordt steeds meer gepleit voor de mogelijkheid om buiten de bouwvakweken vrij te kunnen nemen. In de reisbranche kijken werkgevers en werknemers ook naar mogelijkheden hoe flexibeler kan worden omgegaan met vrije dagen. Dan moet het toch ook mogelijk zijn om een paar ‘flexdagen’ per jaar te geven”, zegt Oostdam.

Foto ©: Radu Bercan / Shutterstock.com.