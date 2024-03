In februari 2024 zag het aantal boekingen een geringe groei van 1% in vergelijking met het voorgaande jaar, voortzettend de trend van verminderde groei die eerder al werd opgemerkt, dat melden ANVR/GfK.

Het lijkt erop dat de groei in het aantal boekingen stagneert, mede doordat er gemiddeld iets verder van tevoren geboekt wordt, met een toename van twee dagen in de boekingsperiode vergeleken met vorig jaar.

Lees ook: ANVR: klant boekt gemiddeld 128 dagen vooruit.

Variatie per bestemming

De resultaten variëren echter aanzienlijk per bestemming. Turkije spande de kroon in februari met een groei van 43%, en overtrof zelfs het aantal boekingen uit het précoronajaar 2019. Klanten boekten ook vaker last-minute reizen naar Turkije. Zweden zag eveneens een sterke toename in boekingen met 40%. De situatie is echter niet overal hetzelfde; de Scandinavische buren Denemarken en Noorwegen lieten juist een afname zien. Binnen de top 10 van Europese bestemmingen waren de verschillen beperkt, met uitzondering van België, waar een duidelijke daling van 19% werd genoteerd.

Buiten Europa

Buiten Europa lieten Aziatische bestemmingen, met name Thailand en Indonesië, een opmerkelijke groei zien van 15%, en ook China is op de weg terug. De interesse in Israël is daarentegen drastisch afgenomen. In Zuid-Amerika leidde Curaçao de groei van 19%, gevolgd door Brazilië en Mexico, terwijl Bonaire een teruggang ervoer.