Transavia herkent zich niet in het Telegraaf-artikel ‘Transavia schrapt nog eens 20.000 stoelen op zomervluchten: reiswereld houdt hart vast‘. “Transavia betreurt het beeld dat wordt geschetst”, aldus de airline.

De krant schrijft dat de budgetvlieger Transavia in de zomer 124 vluchten op Rotterdam Airport schrapt. De Telegraaf: ‘Daarmee duren de problemen bij de budget-airline, die ook in het voorseizoen al moest snijden, voort tot in de zomervakantie. Het gaat voorlopig om het wegstrepen van zo’n 20.000 stoelen, zo bevestigt slotcoördinator Hugo Thomassen van Airport Coordination Netherlands aan De Telegraaf. In de reiswereld kijkt men met argusogen naar de aanhoudende problemen.’

Reactie Transavia

Transavia stelt echter dat het feitelijk onjuist is dat het 124 vluchten en 20.000 stoelen vanaf Rotterdam in de periode juli tot in oktober uit haar verkoopaanbod aan passagiers en touroperators heeft gehaald. “Als er aanpassingen in ons schema worden gedaan zijn we daar transparant over naar onze klanten en partners. Per seizoen vragen we conform regulier proces slots aan. Er zijn in een eerder stadium voor deze zomer slots teruggegeven vanaf Rotterdam. Het betreft slots en geen vluchten die verkocht zijn en raken dus geen geboekte passagiers of partners. We betreuren dat deze berichtgeving een verkeerde context geeft”, aldus de airline.

Foto: Transavia-vliegtuigen op Rotterdam The Hague Airport. © LauraVl / Shutterstock.com.