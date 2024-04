Esma Ozogul gaat per 1 mei een nieuwe uitdaging aan bij Prijsvrij Vakanties & D-reizen. Ze gaat aan de slag als Social Media Strategist.

“Na ruim 11 geweldige jaren bij TUI vol avonturen, onvergetelijke reizen en fantastische collega’s, is het tijd voor een nieuw hoofdstuk”, laat Esma weten in een bericht. “Ik heb bij TUI de kans gekregen om één van mijn grootste passies te mogen uitvoeren: reizen en het creëren en delen van inspirerende content. De New York Marathon uitlopen, fietsen door de jungle van Suriname, rondreizen door Albanië, op een sneeuwscooter door Lapland en ik kan zo door blijven gaan. Maar ook alle leuke collega’s die ik heb ontmoet. Bedankt voor alle kansen en onvergetelijke momenten TUI.”

Social Media

Verder laat Esma weten dat ze in haar nieuwe functie haar affiniteit met de reisbranche en haar expertise in social media kan samenvoegen. “Ik kijk er enorm naar uit om mijn reis voort te zetten bij D-reizen en Prijsvrij Vakanties.”