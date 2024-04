TUI Sports biedt diverse reispakketten aan naar marathons wereldwijd. Vol trots kondigt TUI nu de TUI Palma Marathon Mallorca aan, waarvoor de reisorganisatie de exclusieve aanbieder is van complete sportreispakketten. Het evenement zal op zondag 20 oktober 2024 plaatsvinden.

TUI is vanaf 2024 de titelsponsor en exclusieve distributiepartner van de TUI Palma Marathon Mallorca, die dit jaar voor de 20e keer wordt georganiseerd. De overeenkomst heeft betrekking op de edities van 2024, 2025 en 2026. De samenwerking versterkt de betrokkenheid van TUI bij de Balearen, met naar verwachting meer dan twee miljoen TUI-reizigers uit diverse landen die in 2024 een bezoek zullen brengen aan deze Spaanse eilanden.

Gezinsvriendelijk

De sportreispakketten zijn niet alleen beschikbaar voor de lopers zelf, maar ook voor familie en vrienden die meereizen. De marathon op Mallorca is immers een gezinsvriendelijk sportevenement dat goed te combineren is met een vakantieverblijf. Ook de minder fanatieke lopers komen aan hun trekken, want er zijn afstanden van 9 kilometer, een halve marathon en een hele marathon.

Exclusieve sportreispakketten

“Reizen en sport zijn een winnende combinatie en we zijn ervan overtuigd dat met onze exclusieve sportreispakketten de vraag naar de TUI Palma Marathon Mallorca alleen maar zal toenemen. De TUI Palma Marathon Mallorca is een gezinsvriendelijk, internationaal en divers evenement, dat draait om plezier en saamhorigheid”, zegt Marco van der Vlies (Head of Groups, Incentives & Sports TUI Nederland).

Bucketlist

De populariteit van sportreizen onder TUI-klanten groeit gestaag, door de passie voor het sporten, waarbij het lopen van een marathon steeds vaker op de bucketlist verschijnt, en door het plezier van samenzijn met gelijkgestemden. TUI Sports neemt alle organisatie uit handen, van vluchten tot accommodatie en startnummers, waardoor sportliefhebbers zich volledig kunnen concentreren op hun sportieve avontuur.

Boekingen voor de TUI Palma Marathon Mallorca zijn vanaf nu beschikbaar, met arrangementen vanaf drie nachten en dus voor zowel deelnemers als meereizende supporters.