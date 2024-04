De vloot van Corendon Dutch Airlines is compleet met de komst van de nieuwste Boeing 737-9 MAX.

Vanuit de Boeing-fabriek bij Seattle in de Verenigde Staten vloog het nieuwste toestel naar Schiphol, waar het vrijdagochtend is geland. Dankzij dit nieuwe vliegtuig beschikt Corendon Dutch Airlines nu over de modernste vloot van Nederland. De verwachting is dat het vliegtuig woensdag 1 mei zijn eerste commerciële vlucht uitvoert en Corendon-passagiers zal brengen naar het Griekse eiland Corfu.



Dit nieuwe lid van de Corendon-familie is de derde Boeing van het type 737-9 Max en daarmee heeft het bedrijf nu de jongste vloot van Nederland. Dit toestel is stiller en zuiniger dan eerdere versies van de 737. Het vliegtuig van Corendon Dutch Airlines heeft call sign PH-CDR, en biedt plek aan 213 passagiers en 7 bemanningsleden. Het wordt ingezet op populaire Corendon-vakantiebestemmingen zoals Alanya, Heraklion en Antalya.

Gunay Uslu, CEO van Corendon Nederland: “Een nieuw vliegtuig verwelkomen doe je niet elke dag. Dus dit is voor Corendon een bijzonder moment. Eigenlijk ben ik er best een beetje trots op dat we nu de modernste vloot van Nederland hebben, en misschien wel van Europa. Vliegen is vervuilend en het veroorzaakt geluidsoverlast. Door de meest moderne toestellen te gebruiken, proberen we wel een stap te zetten richting een nieuwe standaard.”