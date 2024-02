De ANVR-GfK Boekingsmonitor over de maand januari laat een groei zien van 9% ten opzichte van januari 2023.

Er was vooral een sterke groei voor de verre bestemming Australië, maar ook Noord-Amerika en Azië noteerden dubbele cijfers. In Europa zijn er voor de top 3 (Spanje +10%, Frankrijk +15%, Duitsland +23%) flinke groeicijfers te noteren ten opzichte van januari vorig jaar. De groei in boekingen is in de afgelopen maanden wel iets afgenomen.

Verre bestemmingen

Bij Noord-Amerika is de groei redelijk verdeeld over Canada en de diverse regio’s in de USA. Wat betreft Azië komt China weer goed terug richting de “oude” pre-corona marktaandelen, maar Indonesië is met bijna 40% groei ten opzichte van een jaar geleden nu de meest gekozen Aziatische bestemming. Toch noteren Japan, Thailand, Maleisië en Vietnam dubbele groeicijfers. Een forse terugval is er bij Israël en Jordanië.

Europa

In Europa is er een groei in boekingen voor vrijwel alle bestemmingen. Alleen Griekenland (-4%) en Zweden (-10%) deden het slechter dan januari 2023.

Boektermijn

Nieuw in ANVR-GfK cijfers is de boektermijn, dus het aantal dagen tussen boeken en vertrek. Gemiddelde boekte de klant in januari gemiddeld 128 dagen vooruit. Dit wijkt nauwelijks af van januari 2023. De bestemmingen of continenten met de grootste verschillen zijn op een rij gezet. Voor Azië is de boektermijn flink afgenomen. Dat betekent dat de (extra) boekers vooral voor de redelijk korte termijn boekten. De boektermijn voor Duitsland ging van 112 naar 119 dagen. Dit betekent dat de groei van Duitsland vooral komt door reizigers die de zomervakantie alvast hebben geboekt. De groei in het aantal boekingen hoeft dus niet te leiden tot méér vakanties naar Duitsland maar tot eerder geboekte vakanties naar Duitsland.