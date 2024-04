In de meivakantie van 2024 vertrekken er vanaf 26 april gemiddeld ruim 70.000 reizigers per dag vanaf Schiphol. Dat is een stijging van bijna 10% in vergelijking met de meivakantie van vorig jaar (gemiddeld 64.500). Dat maakte Schiphol vandaag bekend.



Op piekdagen is het aantal passagiers dat vertrekt ruim boven de 80.000. Deze piekdagen liggen aan het begin van de meivakantie. Reizigers gaan deze periode voornamelijk op reis naar Spanje, Groot-Brittanië en Italië. Om reizigers goed voor te bereiden op hun reis vanaf de luchthaven heeft Schiphol net als vorig jaar een voorlichtingscampagne. Bovendien gaan vertrekkende reizigers tijdens de meivakantie door nieuwe securityscanners met de nieuwste technologie.

Reizigers moeten er rekening mee houden dat het tijdens een vakantieperiode, zoals de meivakantie, drukker is op de luchthaven. Schiphol laat het volgende weten: “Op dagen waar veel reizigers tegelijkertijd vertrekken kan het daarom zijn dat ze langer moeten wachten bij de check-in, de security- of paspoortcontrole. Ook als er veel reizigers tegelijkertijd terugkomen van hun reis verwachten we dat ze mogelijk wat langer moeten wachten bij de paspoortcontrole. Met alle medewerkers op de luchthaven spannen we ons in om de reis op Schiphol zo soepel mogelijk te laten verlopen.”