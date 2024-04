Morgen (26 april) gaat in Europa-Park de gloednieuwe achtbaan ‘Voltron Nevera powered by Rimac’ open voor bezoekers. De veertiende achtbaan is het middelpunt van het eveneens nieuwe, zeventiende, themagebied van het park: Kroatië.

Met ‘Voltron Nevera powered by Rimac’ zet Europa-Park nieuwe standaarden voor toekomstige achtbanen. Deze innovatieve achtbaan vestigt met een veelvoud aan bijzondere achtbaan-elementen enkele nieuwe records:

Lanceerachtbaan met steilste lancering ter wereld (105 graden).

Lanceerachtbaan met de meeste over-de-kop-elementen ter wereld (7)

Langste lanceerachtbaan in Europa (1.385 meter)

Langste achtbaan met over-de-kop-elementen in Europa (zesde langste achtbaan met over-de-kop-elementen wereldwijd)

Met drie versnellingssecties is de achtbaan recordhouder in Europa

Met vier versnellingen is de achtbaan recordhouder in Duitsland

Kroatië

De nieuwe achtbaan is de hoofdattractie in Kroatië: het nieuwe Europese themagebied dat op 26 april open gaat. Daar slingert de achtbaan in volle vaart door een authentiek Kroatisch landschap met rotsen, eeuwenoude gevels en andere decoraties. De achtbaan is toegankelijk voor bezoekers vanaf acht jaar, met een minimale lengte van 1,30 meter. Zij worden onder andere vier keer gelanceerd (waaronder één keer verticaal en één keer achterwaarts) met een snelheid tot 90 kilometer per uur, gaan zeven keer over de kop en voelen zich gewichtloos op ruim dertig meter hoogte, gedurende ruim twee seconden.

Tesla

Europa-Park maakt veel gebruik van storytelling. De achtbaan (en het themagebied Kroatië) dompelen de bezoekers onder in de experimenten die wetenschapper en uitvinder Nikola Tesla begin vorige eeuw uitvoerde. Tesla werd geboren in het huidige Kroatië. De achtbaan start in een waterkrachtcentrale die Tesla in het verhaal van Europa-Park gebruikt voor zijn experimenten. Een van zijn spannendste ideeën was een teleportatiemachine, die mensen als pure energie heen en weer zou sturen tussen twee torens, door middel van een bliksemschicht. Bezoekers beleven dit tijdens een ritje in de ‘Voltron Nevera powered bij Rimac’.

Bekijk hier de onride-beelden van de achtbaan.