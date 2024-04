Transavia voerde zaterdagmiddag de eerste vlucht naar de Georgische hoofdstad Tbilisi uit. CEO van Transavia Marcel de Nooijer en de Georgische ambassadeur in Nederland David Solomonia stonden voor vertrek van de vlucht stil bij het bereiken van deze mijlpaal.

“Georgië is een mooie nieuwe toevoeging op ons netwerk”, aldus Marcel de Nooijer. “Als luchtvaartmaatschappij is het een van de kerntaken om mensen en regio’s met elkaar te verbinden. We zien dat mensen willen reizen. Dat ze nieuwe gebieden willen ontdekken. Het is mooi dat wij daar met nieuwe bestemmingen een rol in kunnen spelen.”

Stad en omgeving

Tbilisi biedt als bestemming mogelijkheden voor zowel een stedentrip als voor het ontdekken van de omgeving. In de eeuwenoude stad gaan geschiedenis en hedendaagse cultuur hand in hand. Ontdek het oude stadshart van Tbilisi met zijn smalle straatjes, kleurrijke huizen en charmante pleinen. Geniet van mooie uitzichten vanaf het Narikala-fort of de Chronicles of Georgia.

Kaukasusgebergte

De stad ligt daarnaast aan de voet van het majestueuze Kaukasusgebergte waarmee het een goede uitvalsbasis is voor wandelaars en natuurliefhebbers. Verder kent Georgië in de Kakheti-regio uitgestrekte wijngaarden. Dit zomerseizoen wordt vanaf Schiphol twee keer per week naar en vanaf de hoofdstad van Georgië gevlogen. De luchtvaartmaatschappij Transavia vliegt op woensdagen en zaterdagen.