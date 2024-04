De wieken van de beroemde molen op het cabarettheater Moulin Rouge in Parijs zijn vannacht afgebroken. Op social media gaan beelden rond van de wieken die op de grond liggen.

Het ongeluk gebeurde afgelopen nacht tussen 02.00 en 03.00 uur. Volgens de Franse media zijn er geen gewonden gevallen. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De Moulin Rouge in Parijs is een van ’s werelds meest beroemde cabarettheaters.

De rode molen op het dak is een herkenbaar symbool van Parijs.