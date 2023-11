De ANVR gaat de komende maanden aan de slag met het moderniseren van de reclamecode voor reisaanbiedingen.

Deze aankondiging vond plaats tijdens het jaarlijkse ANVR-congres in Asturias, Spanje, waar de brancheorganisatie ook haar vernieuwde ambities op het gebied van duurzaam reizen presenteerde.

Verboden zijn ingewikkeld

“Steeds vaker wordt er vanuit bepaalde hoeken aangedrongen op reclameverboden voor producten die fossiele brandstoffen gebruiken. Dat vinden we volstrekt de verkeerde weg”, zegt Frank Oostdam, directeur van ANVR. “Verboden zijn ingewikkeld, onnodig en trouwens ook niet te handhaven. Met zelfregulering kunnen we daadwerkelijk stappen maken in gewenste en noodzakelijke gedragsverandering, zowel bij reisbedrijven als bij consumenten. Bovendien dateert de huidige speciale reclamecode voor reisaanbiedingen uit 2014 en is dus toe aan herziening.”

Verminderen emissies

Tijdens het jaarlijkse congres in Oviedo presenteerde de ANVR vernieuwde en ambitieuze doelen op het gebied van duurzaamheid. Zo is het de bedoeling om direct aan de slag te gaan met het verminderen van emissies, samen met ketenpartners werken aan het verduurzamen van alle activiteiten in de reisindustrie, en de negatieve impact op bestemmingen verminderen terwijl de positieve impact van reizen en toerisme wordt vergroot.

Prijstransparantie

“Met afspraken in de reclamecode voor reisaanbiedingen kunnen we deze duurzaamheidsdoelen actief vertalen naar de manier waarop we hierover communiceren met klanten en hoe we adverteren. En iets heel anders: we hebben het afgelopen jaar ook grote stappen gezet op het gebied van prijstransparantie. Ook die moeten een weerslag krijgen in deze reclamecode”, aldus Oostdam.

De Reclamecode Reisaanbiedingen is een gezamenlijke code van ANVR met brancheorganisaties Barin, KNV Busvervoer en Hiswa Vereniging (nu Hiswa-Recron). “De uitnodiging aan deze partijen om aan de herziening te werken wordt vandaag nog verstuurd”, aldus Oostdam.