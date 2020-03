Regels reisadvies op een rijtje en relevantie info

Gisteren (vrijdag 13 maart) werden voor maar liefst 21 bestemmingen de reisadviezen aangepast. Dat geeft veel vragen voor de ANVR. Reisadviezen: kosteloos annuleren, omboeken of niet? Het aantal landen met een aangepast reisadvies groeit. Om altijd de juiste informatie te kunnen verstrekken per land geeft de ANVR hieronder meer informatie.

Reisadviezen – voor gebieden waar corona voorkomt – worden nu zeer regelmatig aangepast door Buitenlandse Zaken; al of niet geadviseerd door RIVM. De Nederlandse ANVR-reisorganisaties nemen deze adviezen ter harte en passen zo nodig hun reizen aan of geven de mogelijkheid tot annuleren en/of omboeken.

Rode kleur

De rode kleur die gebruikt wordt door Buitenlandse Zaken is duidelijk: de reisorganisatie biedt reizen naar deze gebieden niet aan en reeds geboekte reizen worden door de reisorganisatie geannuleerd, omdat de reis niet kan worden uitgevoerd door de reisorganisator zoals is overeengekomen in de pakketreisovereenkomst. Dit geldt in alle redelijkheid alleen voor reeds geboekte reizen in de nabije toekomst.

Oranje kleur

Bij een gebied of bestemming met de kleur oranje verwijst de ANVR de reiziger naar de reisorganisatie om samen met hem te bekijken of deze reis doorgang kan vinden, aangepast of geannuleerd moet worden. De ANVR adviseert de reisorganisaties het reisadvies van Buitenlandse Zaken, mede ingegeven door RIVM, nadrukkelijk mee te laten wegen bij de beoordeling of een reis nog uitgevoerd kan of moet worden. Bij de beoordeling kan de reisorganisatie rekening houden met wie de reizigers zijn, wat voor soort reis is geboekt en wanneer deze plaats vindt alvorens te bepalen of de reis wordt geannuleerd en de reissom moet worden terugbetaald.

Inreisverbod door bestemmingslanden

Landen die een inreisverbod hebben ingesteld voor reizigers uit Nederland, vaak geldt dit dan voor alle Schengenlanden, maakt het reizen naar die bestemming effectief gezien onmogelijk. Maar als de pakketreis door de reisorganisator vanuit zijn kant feitelijk kan worden uitgevoerd (vlucht, hotel en eventueel andere onderdelen van het pakket zijn beschikbaar en theoretisch uitvoerbaar), maar de bestemming ontzegt de toegang, geeft geen visa af of anderszins ligt het feit dat uiteindelijk de reis praktisch gezien niet kan worden gemaakt, niet in de invloedssfeer van de reisorganisator. Dit betekent dat de reiziger de reis niet kosteloos kan annuleren en dus geen recht heeft op terugbetaling van de reisorganisator.

Bestemmingsland sluit luchtruim of weert airlines uit nadergenoemde landen

Landen die hun luchtruim sluiten voor reizigers uit Nederland of vluchten uit Nederland de toegang ontzeggen, vaak geldt dit dan voor alle/veel Schengenlanden, maakt het reizen naar die bestemming gezien onmogelijk. De pakketreis, waarbij de vlucht is inbegrepen, kan door de reisorganisator niet meer worden uitgevoerd. Dit valt dan – in tegenstelling tot het inreisverbod – wel onder de invloedssfeer van de reisorganisator. Deze kan met de reiziger overleggen tot omboeken (periode, bestemming) of de reis kosteloos annuleren.

Tijd tussen aankondiging maatregelen en aanpassing reisadvies

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken zegt: “Veel landen nemen momenteel ingrijpende maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen kunnen elkaar snel opvolgen. Buitenlandse Zaken bekijkt steeds zorgvuldig wat de consequenties van de maatregel zijn voor reizigers en past waar nodig de kleurcode van het reisadvies aan. Er kan enige tijd zitten tussen de aankondiging van de maatregelen en de aanpassing van het reisadvies.”

Criteria ministerie

Het Ministerie gebruikt de volgende criteria om onderscheid te maken tussen een geel, oranje en rood reisadvies: Bovenop de reguliere criteria over de veiligheidssituatie, gelden voor corona de volgende uitgangspunten: Bij landen met maatregelen die beperkte invloed hebben op het dagelijks leven wordt het reisadvies geel. Daar waar ontwrichting van het dagelijks leven aan de orde is en/of een inreisverbod (voor Nederlanders) geldt wordt de kleurcode aangepast naar oranje. Wanneer een land of gebied totaal wordt afgesloten, zonder dat er uitzicht is op in- en uitreizen, gaat het reisadvies op rood.

