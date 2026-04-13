Upselling en cross-selling zijn geen trucs, maar een logisch vervolg van goed luisteren

Mijn eerste retreat organiseerde ik in Portugal. Niet als groot businessplan, maar als een zijproject naast mijn corporate baan. Ik wilde ervaren wat er zou gebeuren als ik alles wat ik belangrijk vond samenbracht: reizen, persoonlijke ontwikkeling, lekker eten, rust en echte verbinding.

Het retreat was kleinschalig, intiem en boven verwachting impactvol. Wat me het meest bijbleef, gebeurde niet tijdens het programma, maar eromheen. In de gesprekken aan tafel, tijdens wandelingen, op het vliegveld en bij het afscheid. Ik merkte iets op: mensen wilden méér. Niet ‘meer dagen’ of ‘luxer’, maar verdieping. Een vervolgstap die bij hen paste. Niet iedereen zocht hetzelfde. De één wilde na thuiskomst een 1-op-1-begeleiding van de yogadocent. De ander wilde lichaamswerk, massage of adem. Weer een ander vroeg: ‘Wat zou hierna een goede volgende retreat zijn?’.

Dat zijn geen upsells, dat is aandacht.

In de reis- en retreatwereld worden upselling en cross-selling vaak gezien als commerciële technieken. Iets wat je doet om meer te verkopen. Maar in mijn ervaring werkt het precies andersom. Pas wanneer je iemand echt ziet, ontstaat er vanzelf een volgende stap.

Voor mij werd dat het begin van een andere rol. Ik organiseerde niet alleen retreats, ik ging verbindingen leggen: de juiste deelnemer met de juiste professional, de juiste professionals met elkaar, het juiste retreat op het juiste moment in iemands leven.

Wat begon als één retreat, groeide uit tot coaching van organisatoren, samenwerken met facilitators en uiteindelijk tot het bouwen van Heilen: een platform waar mensen niet zoeken naar ‘meer’, maar naar iets dat beter past.

Cross-selling werd verwijzen, upselling werd verdiepen. Niet vanuit aanbod, maar vanuit behoefte.

In plaats van: ‘Wil je dit er ook bij?’, werd het: ‘Wat past nu bij jou?’

En ja, dat leidt vaak tot extra boekingen. Maar belangrijker: het leidt tot betere ervaringen, duurzamere klantrelaties en meer vertrouwen in de sector als geheel.

In een markt waar reizen steeds persoonlijker wordt, ligt de echte waarde niet in nóg een product, maar in begeleiding, in meedenken, in durven doorverwijzen, ook als het niet over jou gaat.

Upselling en cross-selling zijn dan geen marketingtrucs meer, maar service en misschien zelfs zorg.

En precies daar ligt de toekomst van reizen, als je het mij vraagt.



Maartje Wammes

Recharge Getaways (VvKR-lid)