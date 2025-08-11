De steun voor het Vakantie Festival blijft groeien. Nu ook brancheorganisatie ANVR zich als officiële partner aan het event verbindt, onderstreept dat de brede erkenning voor het initiatief binnen de reiswereld. De eerste editie van het Vakantie Festival vindt plaats in het voorjaar van 2026 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.

Frank Radstake (directeur van de ANVR) benadrukt het belang van het initiatief: ”Het Vakantie Festival sluit aan bij de behoefte van onze sector om op een frisse en eigentijdse manier in contact te komen met de consument. Wij zien dit als een waardevolle aanvulling op het bestaande landschap en steunen het initiatief van harte. Het is goed om te zien dat er ruimte is voor vernieuwing én samenwerking binnen de reisbranche.”

Sterk signaal

T.J. van Apeldoorn (mede-oprichter van het Vakantie Festival) is verheugd met de samenwerking: ”Dat juist de ANVR als brancheorganisatie zich achter het festival schaart, is voor ons een sterk signaal. Het bevestigt maar weer eens dat we niet alleen iets nieuws aan het bouwen zijn, maar ook iets dat gedragen wordt door de sector zelf. Die steun is onmisbaar.”

Verantwoord reizen

Ook Frits Kuijper (mede-oprichter) reageert enthousiast: ”We zijn ontzettend blij met de betrokkenheid van de ANVR. Hun platform en netwerk maken onze plannen alleen maar sterker. Deze samenwerking helpt ons om het festival verder te verdiepen én verbreden, ook op thema’s als verantwoord reizen en consumentenvertrouwen.”

Vakantie Festival

Het Vakantie Festival vindt plaats in het voorjaar van 2026 en brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment. Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op https://vakantiefestival.com/info of neem contact op met het team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.