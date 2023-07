Het aantal boekingen in juni 2023 lag 6% hoger dan de boekingen in de maand juni van 2022. Vooral Spanje, Portugal en Kroatië noteerden dubbele cijfers, blijkt uit de ANVR/GfK Boekingsmonitor.

15% boekte een vakantie buiten Europa. Noord-Amerika en Azië stijgen ten opzicht van 2022 maar in vergelijking met het précorona jaar 2019 is nog sprake van een flinke achterstand bij de ICA-bestemmingen.

Vakantielanden

​Het totaalaantal boekingen van Nederlandse consumenten in juni 2023 kwam uit op bijna 2,4 miljoen. Spanje (+19%), Portugal (+19%) en Kroatië (24%) werden goed geboekt. Meer dan de helft van de boekingen was voor de maanden juli en augustus. Er waren in de top vijftien van meest populaire vakantielanden geen landen met sterk terugvallende boekingen in juni, met uitzondering van nummer 15, Noorwegen (-23%).

Japan

Buiten Europa zorgen in Afrika met name Egypte en Kaapverdië voor enige terugval in boekingen. In Azië is Japan nog steeds de sterke groeimarkt. Voor Zuid-Amerika zorgen met name Suriname, Bonaire en Aruba voor de daling ten opzichte van 2022. Dit geldt niet voor de boekingen op Curaçao.