ANWB en Fox zijn dinsdag 26 maart 2024 aanwezig op de zesde editie van TravDay.

“Uiteraard is ANWB ook aanwezig op Travday. En Fox gaat verder, dus behalve het reisaanbod van ANWB vertellen we je ook alles over de prachtige rondreizen van Fox. We kijken er naar uit weer volop te kunnen netwerken met alle reisagenten en andere collega’s uit de branche.”

“Nieuw dit jaar is dat we ook presentaties geven in een van de prachtige rijtuigstellen. We praten je graag bij over ons superleuke avontuurlijke familiereizen aanbod, vertellen je meer over de veel geboekte (fiets)riviercruises en laten je wegdromen bij de prachtige beelden van Sri Lanka. Ook geven we na afloop van de presentatie de laatste vrije plek weg voor de studiereis Sri Lanka, dus zien we jou daar ook?”