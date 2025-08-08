Een nieuwe maand, een nieuwe MSC Cruises ‘Star of the Month’: Travelstore Hardinxveld-Giessendam scoorde in de maand juli zo goed dat het reisbureau deze mooie titel heeft verdiend.

“Het team van Travelstore Hardinxveld-Giessendam straalt een aanstekelijk enthousiasme uit en heeft een enorme kennis van ons aanbod”, zegt Daniel Kruithof, Sales Executive bij MSC Cruises Nederland. “We waarderen hun betrokkenheid, proactieve houding en het warme contact met klanten enorm. Zij zijn een waardevolle partner en dit resultaat is meer dan verdiend.” Travelstore Hardinxveld heeft zich in juli onderscheiden met een sterke verkoopprestatie en een enthousiaste inzet voor de verkoop van MSC Cruises. Dankzij hun enthousiasme voor cruisereizen en persoonlijke benadering weten zij telkens weer de juiste match te maken tussen klant en een cruisevakantie.

De titel ‘MSC Star of the Month’ is een maandelijkse onderscheiding voor reisbureaus en ZRA’s die uitblinken in boekingsresultaten, service en promotie van MSC Cruises.

Foto: Daniel Kruithof (MSC Cruises), Tamar de Jong en Dominique Schut (Travelstore).