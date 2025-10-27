Met de verkiezingen in zicht pleit TUI Nederland-topman Arjan Kers voor meer daadkracht in Den Haag als het gaat om het luchtvaartbeleid. Volgens Kers is het tijd dat politici duidelijke keuzes maken.

‘‘De afgelopen jaren hebben we als sector enorm veel lobbywerk moeten verrichten’’, zegt Kers in gesprek met Travelpro. ‘‘We zitten als TUIfly en airlines als KLM, easyJet, Corendon en Transavia aan tafel met verantwoordelijken in de politiek, maar het is frustrerend dat we ons verhaal telkens opnieuw aan een nieuwe minister moeten uitleggen.”

Neem een besluit

“Er worden geen besluiten genomen. Een nee is een nee en een ja is een ja. Er wordt te vaak een middenweg gezocht. Voor het bedrijfsleven werkt dat niet. Je moet veel actiever besluiten durven te nemen over hoe we de toekomst van de luchtvaart in Nederland willen. Liever minder woorden, maar daden. Sla eens een spijker op z’n kop en neem een besluit. In Nederland heb je een holistische aanpak nodig. Kijk hoe alle airports een bijdrage kunnen leveren aan het vliegverkeer, de verbondenheid met de verschillende bestemmingen. Hopelijk ook Lelystad Airport als dat opengaat.”

Verduurzaming

Volgens Kers is de luchtvaartsector zelf al volop in beweging als het gaat om verduurzaming. ‘‘We hebben als branche een goed plan neergelegd: stiller, schoner en zuiniger. TUIfly is een van de eerste airlines die met een totaal vernieuwde vloot vliegt. Transavia en KLM maken een transitie door, Corendon investeert volop. Iedereen levert zijn bijdrage.’’

Verbonden blijven

Een concreet stemadvies wil hij niet geven, maar hij vindt wel dat politieke partijen zich duidelijker mogen uitspreken. ‘‘Er zijn partijen die iets meer visie tonen over de toekomst van de luchtvaart, maar over het algemeen is het nog te terughoudend. In de politiek moet je ergens voor durven staan en dat ook benoemen. Dat wordt te weinig gedaan. Economisch gezien moet Nederland verbonden blijven, op een verantwoorde manier, maar wel met realiteitszin.’’