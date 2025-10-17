Avila Beach Hotel op Curacao heeft haar (adult-only) Oceanfront Blues-kamers prachtig gerenoveerd. Dankzij zorgvuldig overwogen architectonische verbeteringen biedt het populaire kamertype nu een nog beter panoramisch uitzicht op de Caribische Zee en de rustige lagune van Avila.



Daarnaast heeft het een vernieuwd interieur met elegante, moderne accenten die het comfort en de stijl versterken, maar heeft het nog steeds de romantische sfeer die deze vleugel tot een topkeuze blijft maken voor koppels en honeymooners. Of jouw klanten nu wakker worden met het zachte geluid van de oceaan of genieten van een zonsondergang boven Willemstad, deze kamers bieden nu een nog onvergetelijkere ervaring.

De Oceanfront Blues kamers maken deel uit van een volledig houten structuur, gebouwd op een pier vanaf het strand en biedt kamers die ideaal zijn voor reizigers die een typisch Caribische sfeer willen ervaren. Alle kamers hebben een prachtig uitzicht de zee; er is geen hotelkamer op Curacao met een beter zeezicht dan dit.

