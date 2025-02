Vanaf 21 februari 2025 biedt het Avila Beach Hotel op Curaçao, in samenwerking met de bekende filmmaker Dolph van Stapele, exclusieve smartphonefotografie- en videografieworkshops voor haar gasten en locals.



Deze interactieve sessies, toegankelijk voor zowel hotelgasten als locals, helpen deelnemers verbluffende, professioneel ogende foto’s en video’s te maken met hun iPhone.

In een tijd waarin fotografie een van de meest gevraagde vaardigheden wereldwijd is, biedt deze workshop niet alleen een nog leukere vakantie-ervaring, maar ook blijvende, hoogwaardige herinneringen. Het Avila Beach Hotel, bekend als een van de meest gefotografeerde plekken op Curaçao, vormt met zijn witte stranden, sfeervolle hoekjes en weelderige tuinen het perfecte decor om deze kunst te leren.



Wanneer

De workshops vinden elke maandag en vrijdag plaats en zijn beschikbaar in zowel het Engels als Nederlands. Voor locals geldt een aantrekkelijke local rate. Kijk voor meer informatie op de website van het Avila Beach Hotel en voor en aanmeldingen kan gemaild worden naar pictureperfectcuracao@gmail.com of via The Camera App Academy.