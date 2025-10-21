Avila Beach Hotel heeft onlangs de titel Curaçao’s Leading Resort 2025 in de wacht gesleept tijdens de 32e editie van de World Travel Awards. Daarnaast heeft het hotel voor de zesde keer de Travelife Gold-certificering ontvangen én – last but not least – is het Avila Beach Hotel op Tripadvisor bekroond tot de nummer één van Curaçao voor Best Value én Traveler Ranking.

Avila Beach Hotel is Curaçao’s Leading Resort 2025 volgens de World Travel Awards. ‘Het Avila Beach Hotel is het oudste nog operationele resort van Curaçao, waar een rijk erfgoed samenkomt met modern Caribisch comfort. Gelegen aan twee privéstranden in het historische Pietermaai District in Willemstad, beschikt Avila over 131 kamers en 27 appartementen, een restaurant met adembenemend zeezicht, een rustgevende spa en een moderne fitnessruimte met uitzicht op het turquoise water van de Caribische Zee. Gasten kunnen er genieten van stand-up paddleboarding, snorkelen op het levendige huiskrif, een infinitypool, een buitenjacuzzi, wellness- en fitnesslessen en wekelijkse livemuziek onder de sterren. Op slechts enkele minuten lopen van het centrum van Willemstad en omringd door talloze uitstekende restaurants, combineert Avila authentieke eilandgastvrijheid met bekroonde charme, duurzaamheid en eindeloos fotogenieke decors. Of het nu gaat om ontspanning of zaken, koppels of families – het Avila Beach Hotel is dé ultieme plek om Feel the Warmth of Curaçao te ervaren.’

Travelife Gold-certificering voor duurzaamheid

Het Avila Beach Hotel is ook trots te kunnen aankondigen dat het opnieuw de Travelife Gold-certificering heeft behaald – de zesde keer dat het hotel wordt erkend voor zijn inzet voor duurzame gastvrijheid. De eerste certificering vond plaats in 2013, na een grondige audit die Avila’s voortdurende betrokkenheid bij mens, planeet en gemeenschap benadrukt. De duurzame initiatieven van het hotel omvatten het aannemen van lokaal talent, het inkopen van lokale producten en het ondersteunen van scholen en goede doelen. Gasten worden bovendien aangemoedigd om bij te dragen via het Pack for a Purpose-programma, waarbij zij essentiële materialen kunnen meenemen voor lokale scholieren. Op milieugebied ondersteunt Avila het herstel van koraalriffen in samenwerking met de Coral Restoration Foundation Curaçao, terwijl zonnepanelen een groot deel van de energiebehoefte van het hotel opwekken. Op internationaal niveau werkt Avila samen met de Eden Reforestation Projects en worden sinds 2019 bomen geplant in Haïti via directe boekingen. Voor het Avila Beach Hotel is duurzaamheid meer dan een certificering; het is een drijvende kracht die elke stap van de weg richting de toekomst bepaalt.

