Ook Avila Reizen is van de partij op het Vakantie Festival dat in het voorjaar van 2026 plaatsvindt in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. De Haarlemse specialist in luxe maatwerkreizen is daarmee een van de eerste reisondernemingen die zich aansluit bij het nieuwe consumentenevent.



Tim van der Wel, medeoprichter van Avila Reizen, ziet in het Vakantie Festival een welkome aanvulling op het bestaande aanbod: “We zijn erg enthousiast over het concept van het Vakantie Festival. Het is helemaal van deze tijd en we zijn ervan overtuigd dat ons bijzondere product goed gaat passen. Wij geloven sterk in beleving en persoonlijk contact en dit event sluit daar naadloos op aan.”



T.J. van Apeldoorn & Frits Kuijper, oprichters van het Vakantie Festival, zijn blij met de bevestiging:

“Dat een kwaliteitsmerk als Avila Reizen zich zo vroeg aansluit, bevestigt dat het festival nu al breed gedragen wordt in de branche. We merken dat het enthousiasme groot is – er zijn al meerdere mondelinge toezeggingen gedaan waar we de komende weken officieel invulling aan geven. Met Avila Reizen hebben we een partij aan boord die staat voor kwaliteit, expertise en passie voor reizen. Precies de sfeer die we ook op het Vakantie Festival willen uitstralen. We kijken uit naar een mooie samenwerking.”



Het Vakantie Festival vindt plaats in het voorjaar van 2026 in de Brabanthallen. De organisatie maakt binnenkort meer deelnemers bekend. Voor meer informatie over het Vakantie Festival, klik hier.