Avila Reizen en Buitenlandsche Zaken starten nieuw label

Deel dit artikel

Joke Nuijs en Baret Dokmecian van Reisbureau Buitenlandsche Zaken in Rotterdam en Tim en Hilda van der Wel van Avila Reizen komen samen met een nieuw label: COLLECTIONS.

Met als slogan ‘Luxury holidays and city escapes’ biedt COLLECTIONS exclusieve reizen aan waarbij de nadruk ligt op het verblijven in eersteklasaccommodaties met uitmuntende service wereldwijd. Dat laat Hilda ver der Wel weten.

“De reis wordt geheel naar wens van de klant op maat gemaakt door een team van drie absolute experts in de reisbranche: Sharon Staleman, Judith van der Knaap en Samantha Koeman. Deze dames werkten bij het inmiddels voormalige Travel Impressions en gaan per 1 mei aan de slag bij COLLECTIONS. Met al bijna een 30-jarige onderlinge samenwerking beschikken zij over alle ins & outs wat betreft de beste hotels en resorts op de meest prachtige bestemmingen en kijken we allen met groot enthousiasme en vertrouwen uit naar de toekomst.”

Het team werkt vanuit een prachtige locatie aan de Sumatrakade op het Java-eiland in Amsterdam. COLLECTIONS wordt op 1 mei feestelijk gelanceerd en vanaf 22 mei aanstaande staan Sharon, Judith en Samantha klaar om de eerste aanvragen in behandeling te nemen. De website komt binnenkort live.

Auteur Sharon Evers