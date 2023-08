Avila Reizen (Avila Foundation) is genomineerd voor de PURE Awards 2023 met het Casablanca project in Venezuela. Stemmen kan nog tot en met 31 augustus.

Bij de PURE Awards gaat het om het eren van mensen die onvermoeibaar grenzen verleggen, creativiteit hoog in het vaandel hebben staan en reizen gebruiken om gemeenschappen te versterken en de planeet te beschermen. Er zijn vier categorieën; Conservation, Creativity, Change-Makers en Community. Avila Reizen is in de laatste categorie genomineerd.

Casablanca

“Casablanca is gebouwd om een veilige plek te bieden aan kinderen in Carupano, Venezuela, omdat er in deze regio geen bescherming of milieu-educatie is. We wilden ondervoeding, criminaliteit en extreme armoede bestrijden, omdat er maar weinig organisaties zijn die deze problemen kunnen aanpakken vanwege de beperkingen die de overheid oplegt aan buitenlandse hulp”, aldus Avila Reizen.

Activiteiten

Om dit voor elkaar te krijgen heeft Avila Reizen een huis gekocht en deze voorzien van een bibliotheek, muziekinstrumenten, speelgoed en een projector. “We hebben lokale vrouwen opgeleid om kinderen te onderwijzen en in koken. De activiteiten omvatten strandschoonmaak, onderwijs over milieubescherming, muzieksessies en waarden- en talentsessies. Kinderen krijgen vijf keer per week een warme maaltijd met verse ingrediënten, verkocht door lokale boeren. Elke drie maanden bieden we de oudere kinderen cursussen aan in poppen maken, elektriciteit, handvaardigheid en levensprojecten.”

Dromen

“Het is geweldig om het probleem van binnenuit aan te pakken en de jongere generatie dromen en gereedschap te geven om hun gemeenschap weer op te bouwen. Het is hartverwarmend om de kinderen te zien groeien met hoop, vriendschap, respect en creativiteit. hartverwarmend. Het mooiste resultaat is het zien van gelukkige kinderen door liefde, die de wanhoop in Venezuela trotseren. Het doel is om een huis te openen voor adolescenten, het koesteren van gastvrijheidstalenten en voorkomen dat ze het pad van de misdaad te kiezen”, aldus Avila Reizen.

Wil jij Avila Reizen helpen om de PURE Award 2023 te winnen? Dan kan je stemmen door op onderstaande knop te klikken.

De PURE Awards Ceremony vindt plaats in het Sofitel Marrakech Palais Imperial op maandagavond 11 september.